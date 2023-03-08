Глава Минобороны ФРГ Писториус допустил, что диверсии на «Северных потоках» совершили под чужим флагом

Министр обороны ФРГ Борис Писториус прокомментировал публикации западных СМИ о причастности украинской стороны к взрывам на трубопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2». По его словам, диверсия могла быть совершена «под чужим флагом».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Борис Писториус

Фото: Ints Kalnins, Reuters Борис Писториус

Фото: Ints Kalnins, Reuters

«Я хочу указать на то, что также есть рассуждения о том, что это могло быть операцией под чужим флагом. Это было бы не впервые в истории подобных происшествий»,— сказал Борис Писториус журналистам перед неформальной встречей глав Минобороны ЕС в Стокгольме (цитата по «РИА Новости»).

Господин Писториус считает, что нельзя делать поспешных выводов касательно причастности тех или иных украинских лиц к инциденту. «Мне знакомы сообщения об этом расследовании. Необходимо четко различать, была ли это украинская группировка, то есть по заказу Украины, или же это проукраинская, без ведома правительства»,— подчеркнул глава Минобороны.

Первой о причастности украинской стороны к взрывам на трубопроводах написала The New York Times со ссылкой на разведданные США. По их информации, к взрывам причастна проукраинская группировка. Однако источники издания отметили, что у них нет доказательств причастности украинского правительства и президента Владимира Зеленского в частности.

Вслед за этим газета Die Zeit сообщила о данных немецких следователей, согласно которым яхта, с которой осуществлялась атака на «Северный поток-1» и «Северный поток-2», была арендована компанией, принадлежавшей двум гражданам Украины. Немецкие следователи считают, что к взрывам причастна группа из шести человек, однако откуда они прибыли и кто по национальности, выяснить не удалось.

По информации газеты Times, западные спецслужбы выяснили, что частным спонсором диверсий на «Северных потоках» был гражданин Украины, который не связан с правительством. Газета пишет, что спецслужбы скрывали эту информацию, чтобы не сорвать поставки оружия Украине. Официальные украинские лица отрицают свою причастность к инциденту.

Лусине Баласян