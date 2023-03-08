В Грузии проходят женские марши против закона об иноагентах

В Грузии проходят женские марши против принятия закона об иноагентах. О подобных акциях в Тбилиси сообщают издания «Sputnik Грузия» и Paper Kartuli. Грузинское агентство Interpressnews также сообщает о женских митингах в Батуми и Кутаиси.

По информации «Sputnik Грузия», женские марши против закона об иноагентах проходят в общей сложности в десяти городах страны. Участницы марша в Тбилиси идут от площади Первой Республики до здания парламента.

Как утверждает Paper Kartuli, на площади Республики в грузинской столице по состоянию на 14:41 мск находятся около тысячи человек, женщины держат плакаты Stop Russia, раздаются наклейки с надписью «Женщины против тотального контроля». Среди протестующих — лидер партии Droa Элене Хоштария и депутат Республиканской партии Грузии Тамар Кордазия, сообщает издание.

Закон об иностранных агентах в Грузии сравнивают с аналогичным законом в России. Вчера, 7 марта, его приняли в первом чтении. Президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала наложить на него вето. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что закон несовместим с ценностями и стандартами Евросоюза.

После принятия закона в первом чтении перед зданием парламента Грузии на проспекте Руставели в Тбилиси прошла акция протеста. Протестующие пытались прорваться в здание парламента, полиция и спецназ разгоняли их с помощью водометов и слезоточивого газа. Некоторые митингующие кидали в сотрудников силовых служб бутылки с зажигательной смесью, одна из них попала в здание парламента. На акции протеста задержали 66 человек. Сегодня, 8 марта, лидер оппозиционной партии Грузии «Стратегия Агмашенебели» Гиоргий Вашадзе сообщил, что в течение дня на площади перед парламентом в Тбилиси протестующие соберутся на новую акцию.

О законопроекте — в материале «Ъ» «Грузия выискивает иноагентов».

Эрдни Кагалтынов