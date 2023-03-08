Оппозиция Грузии анонсировала новые акции протеста против закона об иноагентах

Лидер оппозиционной партии Грузии «Стратегия Агмашенебели» Гиоргий Вашадзе сообщил, что в ближайшие часы на площади перед парламентом в Тбилиси протестующие соберутся на новую акцию против закона об иностранных агентах. На акции, которая прошла вчера, 7 марта, задержали 66 человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гиоргий Вашадзе

Фото: Vano Shlamov / AFP Гиоргий Вашадзе

Фото: Vano Shlamov / AFP

«Сегодня против мирной акции была применена спецназом и полицией непропорциональная сила. Задержаны очень много участников акции, среди них лидер оппозиционной партии "Гирчи" Зураб Джапаридзе. Уже через несколько часов на площади перед парламентом соберутся на акцию еще больше людей, чем вчера»,— заявил господин Вашадзе на брифинге (цитата по «Интерфаксу»).

Как передает корреспондент «Интерфакса», площадь перед парламентом полностью контролируют спецназ и полицейские. Рядом с полицейским кордоном на проспекте Руставели находятся несколько десятков оппозиционеров. Полицейские задерживают подходящих к ним людей.

В ходе вчерашних протестов начались стычки митингующих и полицейских. Полиция использовала против протестующих слезоточивый газ и водометы, в ответ участники акции начали кидать «коктейли Молотова» и камни в здание парламента.

Закон об иностранных агентах в Грузии сравнивают с аналогичным законом в России. Вчера его приняли в первом чтении. Президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала наложить на него вето. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что закон несовместим с ценностями и стандартами Евросоюза.

О законопроекте — в материале «Ъ» «Грузия выискивает иноагентов».

Анастасия Ларина