Лукашенко назвал звеньями одной цепи теракты в Мачулищах и Брянской области

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии вручения госнаград высшему офицерском составу во Дворце независимости назвал звеньями одной цепи теракты на аэродроме в Мачулищах и в Брянской области. По его словам, расчет организаторов диверсий был не на реальный ущерб, а на внимание СМИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Все было увязано, как звенья одной цепи,— у нас теракт, в Мачулищах, и в Брянской области... Это были звенья одной цепи. Чтобы продемонстрировать Западу, на что они еще способны. Деньги же нужны»,— сказал Александр Лукашенко (цитата по БЕЛТА).

26 февраля белорусская оппозиционная инициатива BYPOL (признана террористической в Белоруссии) заявила о повреждении на аэродроме в Мачулищах с помощью беспилотников самолета-разведчика А-50, в частности его авионики и радиолокационной антенны. Через четыре дня, 2 марта, в приграничный район Брянской области на несколько часов проникли украинские диверсанты: жертвами их атаки стали двое местных жителей. По событиям в Брянской области Следственный комитет России возбудил уголовное дело по трем статьям, в том числе о теракте. Власти Украины причастность к диверсиям отрицают.

На торжественной церемонии сегодня, 7 марта, Александр Лукашенко рассказал, что самолет А-50 получил незначительные повреждения и после мог выполнять свои функции. «Тем не менее мы попросили россиян, чтобы они взяли этот самолет на обслуживание и прислали нам другой. Так и произошло»,— рассказал белорусский президент.

По его словам, через примерно пять дней после совершенной в Мачулищах диверсии на территории Белоруссии были задержаны «террорист и его пособники». Организатором преступления, как сказал господин Лукашенко, был уроженец Кривого Рога с российским и украинским гражданством, завербованный спецслужбой Украины. Диверсант, отметил белорусский президент, «был обучен всему не за один месяц».

Александр Кислов