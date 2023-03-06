Владимир Путин предложил повсеместно распространить практику «паспортов семей мобилизованного»

Президент России Владимир Путин считает, что практику создания «паспорта семьи мобилизованного» необходимо распространить на всю страну. Об этом глава государства сообщил на встрече с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

«Хочу вас поблагодарить за инициативы по поддержке специальной военной операции и прежде всего, конечно, семей наших военнослужащих. Эта идея "паспорта каждой семьи мобилизованного" — очень хорошая, и думаю, что нужно будет ее тиражировать на всю страну»,— сказал господин Путин.

«Паспорт семьи мобилизованного» — технический перечень, где приведены потребности семьи граждан РФ—участников специальной военной операции на Украине. «Там широкий спектр вопросов — от газификации, ремонта кровли, ремонта квартиры, вопросов по медицине, единовременной материальной помощи — все решается своевременно. Для этих целей бюджетом сделан социальный портрет каждой семьи с теми вопросами, которые необходимо решать»,— описал принцип действия новшества господин Шумков.

Поддержка семей мобилизованных граждан — одна из ключевых вех в текущей региональной политике. О работе в этой сфере президенту ранее отчитывались главы Белгородской, Новосибирской области, республики Татарстан и других регионов.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Григорий Лейба