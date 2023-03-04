В восьми областях Украины объявлена воздушная тревога

В Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях Украины объявлена воздушная тревога, следует из онлайн-карты оповещения граждан. В Запорожье произошло два взрыва, передает «Страна.ua». Информации о повреждениях или погибших пока нет.

Ночью 2 марта ракета попала в жилой пятиэтажный дом в Запорожье. В результате, по последним данным, погибли 10 человек, в их числе ребенок. Разборы завалов продолжаются более двух дней, спасли 11 человек. Сегодня, 4 марта, на Украину с визитом приехала председатель Европарламента Роберта Метсола.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер