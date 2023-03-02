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Коммерсантъ FM
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На Украине сообщили о гибели двух человек при попадании ракеты в пятиэтажный дом в Запорожье

Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев сообщил в своем Telegram-канале, что ночью 2 марта ракета попала в пятиэтажный дом в городе Запорожье. По его словам, в результате погибло как минимум два человека. Разбор завалов сейчас продолжается, под ними могут находиться люди, отметил он.

Позже в администрации Запорожской области сообщили, что из-за удара полностью разрушено три этажа дома. По данным Департамента предотвращения чрезвычайных ситуаций, к 6:30 по местному времени (7:30 мск) из-под завалов спасли 11 человек, их госпитализировали. Еще 20 человек были эвакуированы из дома.

Олеся Павленко

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