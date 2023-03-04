Число погибших при попадании ракеты в дом в Запорожье выросло до 10

Число погибших в результате попадания ракеты в жилой пятиэтажный дом в Запорожье увеличилось до десяти человек, в их числе ребенок, сообщило ГСЧС Украины в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Из-под завалов спасли 11 человек. К работам привлечены 109 человек, в том числе 74 спасателя, и 21 единица техники.

Разбор завалов ведется уже два дня, обстрел был осуществлен ночью 2 марта. В администрации Запорожской области говорили, что из-за удара оказались полностью разрушены три этажа дома. Из здания были эвакуированы 20 человек.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер