Песков: решения о военном положении в приграничных с Украиной областях не принималось

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе пресс-кола заявил, что решения о введении военного положения в областях, граничащих с Украиной, не принималось. Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров предложил ввести военное положение в приграничных с Украиной регионах после нападения украинских диверсантов на два брянских села.

«Это прерогатива президента РФ. Поэтому сейчас каких-либо решений не принималось»,— сказал Дмитрий Песков на брифинге.

Утром 2 марта власти Брянской области заявили о проникновении диверсионной группы с территории Украины в два села — Сушаны и Любечане. Местные власти сообщали о гибели двух человек в результате боестолкновений. Киев свою вину отрицает. Ответственность за случившееся взял на себя воюющий на стороне вооруженных сил Украины «Русский добровольческий корпус» (состоит из выходцев из запрещенного в России «Азова» и других подразделений). В ФСБ говорили, что напавших «выдавили на территорию Украины» и нанесли по ним артиллерийский удар.

После этого глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что властям «следовало бы ввести в некоторых регионах военное положение с максимальным уровнем реагирования вместо ныне установленного среднего». Он также призвал разобраться с нападавшими «максимально жестко и даже жестоко».

Что происходит на 373-й день после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко