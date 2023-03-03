Песков: теракт в Брянской области будет разбираться, примут меры по недопущению подобных событий

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что обстоятельства нападения украинских диверсантов на два села в Брянской области будут тщательно разобраны. По итогу будут приняты меры по недопущению подобных событий в будущем, добавил пресс-секретарь.

На вопрос журналиста, планируется ли признать террористической группировку «Русский добровольческий корпус», которая взяла на себя ответственность за нападения на села, Дмитрий Песков сказал, что выводы будут делаться по результатам следствия. «Сейчас выполняются следственные действия, силовые службы работают»,— уточнил пресс-секретарь.

Утром 2 марта диверсионная группа с Украины проникла в два села Брянской области — Сушаны и Любечане. Сообщалось о боестолкновениях. Погибли двое мужчин, был ранен мальчик 2012 года рождения. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. ФСБ проводит работы по разминированию территории Климовского района Брянской области. К вечеру 2 марта ФСБ сообщила, что выдавила диверсантов на территорию Украины, а также нанесла по ним артиллерийский удар.

Подробности — в публикации «Ъ» «Боевикам Украины мало».

Эрдни Кагалтынов