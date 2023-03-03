Лавров: Россия больше не позволит Западу взрывать газопроводы

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на форуме Raisina Dialogue в Нью-Дели, что после начала вооруженного конфликта на Украине РФ в энергетической политике больше не будет полагаться на западных партнеров и больше не позволит им «взрывать газопроводы». Россия впредь будет ориентирована на надежных партнеров, в том числе Китай и Индию, добавил министр.

«Война, которую мы пытаемся остановить и которая была инициирована против нас с использованием украинского народа, конечно, повлияла на российскую политику, в том числе энергетическую. И если в двух словах описать, что изменилось,— это то, что мы больше не будем полагаться на каких-либо партнеров на Западе, мы не позволим им снова взорвать газопроводы»,— сказал Сергей Лавров (цитата по записи эфира в YouTube).

26 сентября 2022 года на «Северном потоке» и не введенном в эксплуатацию «Северном потоке-2» произошли взрывы. В феврале 2023 года журналист Сеймур Херш опубликовал материал под заголовком «Как Америка уничтожила газопровод ''Северный поток''». В нем со ссылкой на одного источника «с непосредственным знанием оперативного планирования» утверждалось, что взрывы были секретной операцией США. Вашингтон назвал эту публикацию ложью, Еврокомиссия — спекуляцией. Кремль жаловался, что России не дают принять участие в расследовании взрывов.

После вступления в действие потолка цен на морские поставки нефти большая часть российского ресурса, на который распространяется эмбарго, перенаправилась в Китай и Индию. По оценке Международного энергетического агентства, в декабре 2022 года экспорт нефти и нефтепродуктов РФ в Индию составил 1,6 млн баррелей в сутки. По информации Bloomberg, Россия продолжает поставлять в Индию максимально возможное количество нефти, несмотря на восстановление спроса Китая. В феврале Нью-Дели импортировал из РФ около 1,85 млн баррелей в сутки.

Эрдни Кагалтынов