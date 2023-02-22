Песков: Россия видит глухую стену в расследовании взрывов на «Северных потоках»

Россия негативно относится к тому, что ей не дают принять участие в расследовании взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, такое поведение стран Запада «не способствует поиску истины».

Господин Песков сказал, что благодаря обсуждению взрывов в Совете безопасности ООН удалось привлечь внимание «к необходимости проведения тщательного и прозрачного расследования». Однако, с другой стороны, как утверждает пресс-секретарь, в Кремле видят «глухую стену нежелания» проводить расследование со стороны западных стран. Они, по его мнению, хотят «особо не зацикливаться на этом вопросе и постепенно сделать так, чтобы эта тема ушла в песок».

«Мы расцениваем это как весьма и весьма негативные проявления, которые не способствуют поискам истины и определению тех, кто виновен в этом террористическом акте. Но, разумеется, Россия будет продолжать делать все возможное, хотя, еще раз повторяю, к сожалению, мы ограничены в наших возможностях здесь»,— добавил Дмитрий Песков.

Взрывы на «Северном потоке-1» и не введенном в эксплуатацию «Северном потоке-2» произошли 26 сентября 2022 года. Россия считает инцидент актами международного терроризма. 8 февраля 2023 года журналист Сеймур Херш опубликовал материал под заголовком «Как Америка уничтожила газопровод ''Северный поток''». В нем со ссылкой на одного источника «с непосредственным знанием оперативного планирования» утверждалось, что взрывы на газопроводах были секретной операцией США. Белый дом США назвал эту информацию ложью, Еврокомиссия — спекуляцией.

Подробнее о личности журналиста — в материале «Ъ» «Журналист, слишком часто кричавший: "ЦРУ!"».

Лаура Кеффер