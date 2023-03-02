ООН не может проверить данные об инцидентах в Брянской области

ООН не может проверить информацию об инциденте с нападением на приграничные села в Брянской области России, но заинтересована в прочном мире на Украине и предотвращении эскалации. Об этом сообщил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

«Мы видели обвинения, комментарии с обеих сторон — российской и украинской. Мы не можем проверить любые из этих данных»,— сказал господин Дюжаррик на брифинге (цитата по ТАСС).

Журналисты спросили представителя генсека ООН, осложнит ли перспективу переговоров России и Украины произошедшее в Брянской области. «У меня нет конкретной информации по поводу инцидента, который комментируют обе столицы, у меня нет какого-либо комментария на этот счет. Но как мы неоднократно говорили, мы не хотим какой-либо дальнейшей эскалации этого конфликта»,— ответил Стефан Дюжаррик.

Представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявляла, что Москва будет доносить информацию об инциденте в Брянской области до всех международных площадок как доказательство преступной деятельности украинской власти.

Сегодня, 2 марта, утром диверсионная группа с территории Украины проникла в два села Брянской области: Сушаны и Любечане. Местные власти сообщали о боестолкновениях. В результате погибли два человека, ранен мальчик 2012 года рождения.

Власти Брянской области называли проникших на территорию региона украинскими диверсантами. При этом Киев свою вину отрицает. Позже ответственность за случившееся взял на себя воюющий на стороне вооруженных сил Украины «Русский добровольческий корпус» (состоит из выходцев из запрещенного в России «Азова» и других подразделений). Позже в ФСБ сообщили, что напавших на брянские села диверсантов «выдавили на территорию Украины», а также нанесли по ним артиллерийский удар.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Террористы вернулись в свое отечество».

Лусине Баласян