Новым президентом Вьетнама избран Во Ван Тхыонг

Национальное собрание (парламент) Вьетнама утвердило члена секретариата Центрального комитета правящей Компартии Вьетнама (КПВ) Во Ван Тхыонга на пост президента страны. Его кандидатуру поддержали 487 из 488 депутатов (98,38%), сообщается на вьетнамском правительственном интернет-портале.

Церемония вступления в должность главы государства прошла сразу же после оглашения результатов. После утверждения Во Ван Тхыонг перед депутатами парламента принес присягу на верность родине, КПВ и народу Вьетнама, отмечается в сообщении.

52-летний Во Ван Тхыонг стал 12-м президентом Вьетнама. До него должность главы государства занимал Нгуен Суан Фук, который подал в отставку 17 января. Как сообщило информационное агентство страны, бывший президент взял на себя ответственность за неутихающий коррупционный скандал с участием высших должностных лиц.

Подробнее — в материале «Ъ» «Вьетнам потерял президента».

Милена Костерева