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Коммерсантъ FM
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Президент Вьетнама подал в отставку

Центральный комитет (ЦК) правящей партии Вьетнама принял отставку президента Нгуена Суана Фука. Он решил «взять на себя политическую ответственность» за то, что в работе многих чиновников, в том числе двух вице-премьеров и трех министров, были выявлены нарушения и недостатки, «повлекшие за собой очень серьезные последствия», сообщает газета VnExpress.

«Отчетливо осознавая свою ответственность перед партией и народом, господин Фук подал заявление об уходе с назначенных ему должностей, увольнении с работы и выходе на пенсию»,— говорится в заявлении. ЦК единогласно одобрил его отставку на внеочередном заседании сегодня, 17 января.

Нгуену Суану Фуку 69 лет, он был избран президентом в апреле 2021 года. До этого занимал пост премьер-министра (с 2016 по 2021 год). Во Вьетнаме президента избирает Национальное собрание (парламент) страны на срок своей работы. Теперь этот законодательный орган должен запустить и процесс отставки главы государства.

Лаура Кеффер

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