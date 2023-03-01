Теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Дубае

Россиянин Даниил Медведев обыграл представителя Казахстана Александра Бублика в матче второго круга турнира в Дубае под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Длившаяся чуть больше часа встреча завершилась со счетом 6:4, 6:2 в пользу россиянина. В четвертьфинале Даниил Медведев сыграет с хорватом Борной Чоричем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Даниил Медведев

Фото: Amr Alfiky, Reuters Даниил Медведев

Фото: Amr Alfiky, Reuters

27-летний Медведев находится на седьмом месте рейтинга APT, он выиграл 17 ее турниров в одиночном разряде. 25-летний Бублик занимает 46-ю строчку рейтинга, выиграл один турнир ATP в одиночном разряде.

Призовой фонд турнира в Дубае составляет почти $3 млн.

Об успехах россиянина в этом сезоне читайте в публикации «Ъ» «Февральское ускорение Даниила Медведева».

Мария Федотова