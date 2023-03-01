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Коммерсантъ FM
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МИД Молдавии не подтверждает информацию России о возможной провокации в Приднестровье

В Министерстве иностранных дел и европейской интеграции Молдавии (МИДЕИ) не подтвердили слова российской стороны о возможной подготовке к провокации в Приднестровье со стороны Украины. Там добавили, что следят за ситуацией в регионе. В МИД России, в свою очередь, снова заявили о вероятной провокации.

«Государственные учреждения Молдавии следят за ситуацией и не подтверждают информацию, распространяемую российской стороной. Мы призываем к спокойствию и приглашаем общественность нашей страны следить за официальными источниками»,— сказано в сообщении МИДЕИ (цитата по ТАСС).

В пресс-службе МИД России, в свою очередь, опубликовали комментарий официального представителя ведомства Марии Захаровой. Она заявила, что в украинские порты прибыли из Европы «контейнеры с радиоактивными веществами и англоязычной маркировкой». Госпожа Захарова напомнила, что ранее Минобороны предупреждало о возможной провокации со стороны Киева. «Не может не вызывать беспокойство и то, что подобные события происходят в непосредственной близости от Приднестровья, вокруг которого киевский режим сознательно нагнетает напряженность»,— говорится в заявлении МИДа.

23 февраля Минобороны России обвинило Украину в подготовке вторжения в Приднестровье. В ведомстве утверждают, что украинские военные планируют провести «постановочное вторжение» на свою территорию, переодевшись в форму ВС РФ. В МИД Молдавии опровергали заявления российской стороны. Украина подтверждала наличие своих войск на границе с Приднестровьем. Там поясняли, что масштаб сил адекватен «той угрозе, которая гипотетически возможна» со стороны России.

О ситуации — в материале «Ъ» «На Приднестровье наступают со всех страниц».

Олеся Павленко

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