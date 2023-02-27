Wizz Air приостанавливает авиасообщение с Кишиневом с 14 марта

Крупнейший бюджетный авиаперевозчик в Центральной и Восточной Европе Wizz Air решил приостановить рейсы в Кишинев и из него с 14 марта из-за опасений по поводу безопасности, сообщили в Управлении гражданской авиации Молдавии. В качестве замены будут введены дополнительные рейсы из румынского города Яссы. Тем временем представители венгерской Wizz Air в Twitter заявили, что у них нет информации по этому вопросу, а Управление гражданской авиации Молдавии подтвердило приостановку рейсов с 14 марта.

«Wizz Air внимательно следит за ситуацией с безопасностью в Молдавии и постоянно находится в контакте с различными местными и международными органами и агентствами для обеспечения высочайшего уровня безопасности операций. Безопасность пассажиров и экипажа остается приоритетом номер один для Wizz Air, и в результате последних событий в Молдавии и высокого, но не неизбежного риска в воздушном пространстве страны Wizz Air приняла трудное, но ответственное решение приостановить все рейсы в Кишинев начиная с 14 марта»,— сообщила авиакомпания сегодня, 27 февраля (цитата по Romania-Insider). Об этом решении Wizz Air сообщают и другие СМИ, в том числе агентства Reuters, ТАСС и «РИА Новости».

Предполагается, что после 14 марта Wizz Air увеличит количество рейсов из Ясс, в котором располагается ближайший аэропорт к Кишиневу, где работает компания. В Wizz Air заявили, что будут постоянно оценивать ситуацию и возобновят рейсы, как только для этого будут безопасные условия.

В Twitter авиакомпании на вопрос одного из пользователей по поводу приостановки рейсов ее представители ответили: «У нас нет информации по этому вопросу, следите за обновлениями на нашем веб-сайте».

Молдавские власти были уведомлены о решении Wizz Air по электронной почте, авиауправление отметило, что решение создало неопределенность. «14 февраля авиакомпания запросила утверждение расписания полетов на летний сезон, а сегодня оно было одобрено управлением. После анализа рисков госучреждения определили, что полеты в национальном воздушном пространстве могут выполняться безопасно… и сожалеют о внезапном решении, принятом Wizz Air»,— говорится в сообщении Управления гражданской авиации и дается обещание принять необходимые действия для скорейшего возвращения авиаперевозчика.

В феврале в воздушном пространстве Молдавии произошло как минимум два инцидента. 10 февраля его нарушила летевшая в сторону Украины ракета. 14 февраля полеты над Молдавией приостанавливались из-за неопознанного летательного объекта, который позже идентифицировали как дрон или измерительное устройство.

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Мария Федотова