Главные новости к утру 26 февраля

Еврокомиссия оценила торговые санкции, введенные в отношении России в рамках десятого пакета, в €12,7 млрд. При этом €1,3 млрд из этой суммы пришлось на российский импорт.

Корабль «Союз МС-23», отправленный на замену поврежденному «Союз МС-22», пристыковался к Международной космической станции (МКС). «Союз МС-22» получил повреждения из-за столкновения с метеоритом 15 декабря 2022 года.

Землетрясение магнитудой 4,4 произошло на границе Турции и Сирии. О пострадавших и разрушениях не сообщается. Очаг был на глубине 2 км.

Глава Минэнерго Герман Галущенко считает, что в ближайшее время на Украине будет стабильная ситуация с энергоснабжением. По его словам, сейчас система работает в «бесдефицитном режиме», а в последствии лимиты могут и вовсе не понадобиться.

Глава ЦРУ США Уильям Бернс заявил, что Китай рассматривает возможность поставок России вооружений. Поэтому Белый дом предупредил Китай о возможных последствиях такого решения.

В Сальвадоре открылся «Центр борьбы с терроризмом» — так называется тюрьма для гангстеров, рассчитанная на 40 тыс. мест. Учреждение неофициально назвали «мега-тюрьмой» из-за большого числа мест для заключенных. С марта в Сальвадоре действует режим чрезвычайного положения его ввели после вспышки насилия и убийств, совершенных бандитскими группировками.