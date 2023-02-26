Землетрясение магнитудой 4,4 произошло на границе Турции и Сирии

На юге Турции в районе границы с Сирией произошло землетрясение магнитудой 4,4. Об этом свидетельствуют данные Европейско-средиземноморского сейсмологического центра. О пострадавших и разрушениях не сообщается. Эпицентр был в 25 км от города Антакья. В нем проживают 210 тыс. человек. Очаг землетрясения был на глубине 2 км.

Последний раз землетрясение в Турции было зафиксировано 24 февраля. Его магнитуда составила 4,7. Также сегодня ночью произошло землетрясение магнитудой 6,2 в Папуа — Новой Гвинее. При землетрясениях 6 февраля в Турции погибли 44 тыс. человек, в соседней Сирии, по оценкам ВОЗ, бедствие унесло жизни 8,5 тыс. человек.

Анастасия Ларина