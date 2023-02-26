Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Землетрясение магнитудой 4,4 произошло на границе Турции и Сирии

На юге Турции в районе границы с Сирией произошло землетрясение магнитудой 4,4. Об этом свидетельствуют данные Европейско-средиземноморского сейсмологического центра. О пострадавших и разрушениях не сообщается. Эпицентр был в 25 км от города Антакья. В нем проживают 210 тыс. человек. Очаг землетрясения был на глубине 2 км.

Последний раз землетрясение в Турции было зафиксировано 24 февраля. Его магнитуда составила 4,7. Также сегодня ночью произошло землетрясение магнитудой 6,2 в Папуа — Новой Гвинее. При землетрясениях 6 февраля в Турции погибли 44 тыс. человек, в соседней Сирии, по оценкам ВОЗ, бедствие унесло жизни 8,5 тыс. человек.

Анастасия Ларина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...