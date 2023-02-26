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Коммерсантъ FM
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Корабль «Союз МС-23» пристыковался к МКС с первого раза

Корабль «Союз МС-23», отправленный на замену поврежденному «Союз МС-22», пристыковался к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщили в «Роскосмосе».

Исполнительный директор «Роскосмоса» Сергей Крикалев говорил, что космонавты на станции не имеют возможности дистанционно управлять беспилотным кораблем в ручном режиме. Но, по его словам, на корабле «Союз МС-23» было достаточно топлива, чтобы со второй попытки пристыковаться к другому модулю, если состыковка со модулем «Поиск» оказалось бы неудачной.

Как отметили в «Роскосмосе», с 1967 года это была 190-я стыковка, выполненная кораблями «Союз», в том числе 88-я — к МКС. Ракета «Союз-2.1а» с кораблем отправилась с космодрома Байконур к МКС 24 февраля. «Союз МС-22» получил повреждения из-за столкновения с метеоритом 15 декабря 2022 года: в связи с этим на корабле перестала работать система терморегулирования.

Анастасия Ларина

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