В Сальвадоре открыли «мега-тюрьму» для гангстеров

В Сальвадоре открылся «Центр борьбы с терроризмом» — так называется тюрьма для гангстеров, рассчитанная на 40 тыс. мест. Учреждение неофициально назвали «мега-тюрьмой» из-за большого числа мест для заключенных. Об этом сообщило издание Globo.

С марта в Сальвадоре действует режим чрезвычайного положения его ввели после вспышки насилия и убийств, совершенных бандитскими группировками. В рамках спецопераций в Сальвадоре были задержаны десятки тысяч подозреваемых.

Тюрьма построена в изолированном месте муниципалитета Теколука. Он находится в 74 километрах от столицы страны — города Сан-Сальвадор. Это крупнейшая тюрьма в Латинской Америке. Она оснащена новейшими технологиями для предотвращения побегов.

«Мега-тюрьма» состоит из восьми корпусов. В каждом корпусе — по 32 больших камеры площадью около 100 кв. м., в которых содержится более сотни заключенных. В каждой камере — по две раковины и два туалета.

Президент Сальвадора Найиб Букеле опубликовал в Twitter видео привода заключенных в «мега-тюрьму». На нем несколько сотен заключенных с обритыми налысо головами и татуировками на теле сидят на полу, заложив руки за голову.

Президент Сальвадора так прокомментировал открытие «мега-тюрьмы»: «Сегодня на рассвете одним заходом мы перевели 2000 членов банд в Центр борьбы с терроризмом. Здесь будет их новый дом, где они будут жить десятилетиями, все вперемешку, неспособные больше причинить вред населению».

По данным организации World Prison Brief, Сальвадор является страной с самым большим количеством заключенных по отношению к общей численности населения. По ее оценкам, в стране насчитывается около 65 тыс. заключенных, а население Сальвадора составляет чуть более 6,3 млн человек — то есть около 2% всего населения находится в заключении.

Анастасия Ларина