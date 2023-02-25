Байден допускает, что Украина со временем сможет взять Крым под контроль

Президент США Джо Байден считает, что в будущем Киев может установить контроль над Крымом. Отвечая на вопрос о том, что США посчитали бы победой Украины в конфликте с Россией, он заявил, что это должны «решать украинцы».

Господин Байден в интервью ABC заявил, что США не будут диктовать Украине, каким «должен быть конечный результат» в конфликте с Россией. Вместе с тем Вашингтон намерен создать такие условия, при которых Киев сможет наступать весной и летом. Журналист уточнил у президента, считает ли тот, что Украина может установить контроль над Крымом и территориями «на востоке». «Я могу представить себе ситуацию, при которой есть переход к этому, что это не происходит за один раз»,— сказал господин Байден (цитата по ТАСС).

Президент Украины Владимир Зеленский накануне, 24 февраля, заявил, что Киев ведет подготовку к военному захвату Крыма. По его словам, люди для этого обучаются не только на Украине, но и на площадках других государств. В декабре 2022 года начальник главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов говорил, что Крым «будет возвращен комбинированным путем: и силой, и дипломатией». По информации Politico, в Пентагоне сомневаются, что Украина сможет получить контроль над Крымом в ближайшем будущем. The Washington Post со ссылкой на американскую разведку сообщала, что Украина в ближайшее время не сможет занять Крым, потому что у нее нет для этого возможностей.

Как страны Запада поддерживали Украину в годовщину ввода войск РФ — в материале «Ъ» «Наступление, санкции и мир».

Леонид Уварчев