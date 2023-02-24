Суд на два месяца арестовал обвиняемого в поджоге общежития в Москве

Пресненский районный суд по ходатайству следствия арестовал до 22 апреля Юрия Хомченко по уголовному делу о гибели людей в результате пожара в общежитии в центре Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного Следственного комитета.

Юрию Хомченко предъявлено обвинение в убийстве двух или более людей (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Вину мужчина не признает.

Пожар в 16-этажном здании на Международной улице в Москве произошел 21 февраля. В результате поджога погибли 7 человек, среди них 2 детей, 15 получили ранения. Следствие утверждает, что мужчина поджег общежитие из-за неприязни к жильцам. 22 февраля 59-летний Юрий Хомченко был задержан.

Подробнее — в материале «Ъ» «Дело о пожаре в общежитии приняло убийственный характер».