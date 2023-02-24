Испания хочет отправить Украине 10 танков Leopard вместо шести

Правительство Испании рассмотрит увеличение количества отправляемых Украине боевых танков Leopard с 6 до 10. Об этом сообщил премьер-министр страны Педро Санчес, накануне посетивший Киев. Господин Санчес уточнил, что из соображений конфиденциальности не хочет называть точные сроки поставок.

Он рассказал, что танки поставят после того, как Испания подготовит их, а также обучит военных их использованию. «В ближайшие недели и месяцы мы намерены посмотреть, сможем ли увеличить количество (поставляемых Украине.— "Ъ") танков до 10, то есть с 6 до 10, а также, очевидно, помочь украинским солдатам обучиться использованию этих танков Leopard»,— рассказал он (цитата по «РИА Новости»).

На этой неделе стало известно, что Испания ремонтирует шесть танков Leopard 2A4 перед их отправкой на Украину. Министр обороны Испании Маргарита Роблес говорила, что в случае необходимости Киеву могут передать больше танков. В коалицию по поставкам Leopard вошли восемь стран, но Die Welt позднее сообщил, что Дания и Нидерланды участвовать в поставках не будут.

О поддержке Украины странами Запада — в публикации «Ъ» «В огороде бузина, а в Киеве Байден».

Лаура Кеффер