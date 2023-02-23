Генсек НАТО заявил о нестабильности поставок снарядов на Украину

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в эфире SkyNews, что поставки боеприпасов на Украину странами Запада нестабильны, потому что ВСУ расходуют их в гораздо больших объемах, чем производят союзники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Йенс Столтенберг

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Йенс Столтенберг

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

По словам господина Столтенберга, конфликт на Украине превращается в «логистическую битву». «Мы, как союзники Украины, должны наращивать производство, потому что до сих пор мы оказывали поддержку, истощая свои запасы. Расход боеприпасов на Украине намного превышает наше производство, поэтому существует неустойчивость в поставках»,— сказал генсек.

Он заявил, что для обеспечения стабильности в поставках союзникам нужно наладить взаимодействие с компаниями оборонной промышленности. В частности, странам Запада следует заключать с такими компаниями долгосрочные контракты, считает господин Столтенберг.

Генсек также сказал, что на недавней встрече в Брюсселе он обсудил с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой способы взаимодействия НАТО с украинской оборонной промышленностью для наращивая производства «базовых вещей», например артиллерийских снарядов.

13 февраля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что конфликт на Украине требует огромного количества боеприпасов, в связи с чем альянс планирует увеличить свои целевые показатели по их запасам. 15 февраля стало известно, что Пентагон заказал производство 155-миллиметровых снарядов для ВСУ на сумму $522 млн. AFP сообщало, что контракты заключались на фоне опасений, что Украина быстро истощает запасы артиллерийских снарядов.

19 февраля глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что 6–7 марта пройдет экстренная встреча министров обороны и иностранных дел стран Евросоюза, на которой планируется обсудить ускорение поставок боеприпасов Украине. Он подчеркнул, что проблему с боеприпасами для ВСУ нельзя решать совместными закупками, поскольку любые заказы сейчас окажутся «в конце длинного списка» из-за потребностей стран ЕС.

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Эрдни Кагалтынов