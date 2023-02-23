Лукашенко сообщил, что Си Цзиньпин выступит с мирной речью 23 или 24 февраля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин выступит с речью по российско-украинскому конфликту 23 или 24 февраля. Откуда он получил эту информацию, белорусский президент не уточнил.

«Я знаю, сегодня-завтра Си Цзиньпин выступит с заявлением или речью по поводу конфликта в Украине. Прошу обратить внимание, что это такой необычный для китайской политики шаг. Китайцы всегда аккуратные, осторожные. Туда, куда не надо, они не лезут»,— сказал Александр Лукашенко в интервью китайским СМИ, передает «БЕЛТА».

Белорусский президент утверждает, что Китай не будет предпринимать шаги, которые не принесут необходимых результатов. «Так вот, если Китай решил озвучить свою позицию таким образом, из уст высшего должностного лица, Си Цзиньпина, это будет иметь серьезные последствия. И если это послание, которое прозвучит из уст лидера Китая, не будет услышано теми, кому оно будет адресовано, это тоже будет иметь серьезные последствия»,— сказал господин Лукашенко.

В связи с этим он посоветовал адресатам возможного заявления «принять всерьез» слова Си Цзиньпина, а также сделать соответствующие шаги. «Это будет серьезный голос во имя мира в этом регионе»,— заявил Александр Лукашенко.

По его словам, Белоруссия солидарна с Китаем в стремлении к мирному урегулированию конфликта на Украине. Он выразил уверенность, что российская сторона также стремится к завершению конфликта. Господин Лукашенко заявил, что «все за американцами».

На минувшей наделе о планах Си Цзиньпина выступить с мирной речью 24 февраля сообщал глава МИД Италии Антонио Таяни после встречи с членом Политбюро ЦК Компартии КНР Ван И, отвечающим за внешнюю политику. Однако в МИД КНР эту информацию не подтвердили.

Вместе с тем Ван И сообщал о планах Пекина представить мирный план урегулирования российско-украинского конфликта. 21 февраля Украина сообщила о получении китайского плана. Его подробности не разглашаются, однако, по данным источников «Ъ», план может быть обнародован 24 февраля. WSJ сообщала, что Си Цзиньпин посетит Москву в ближайшие месяцы для обсуждения с президентом России Владимиром Путиным мирных переговоров по Украине.

Подробнее о примирительной риторике Пекина — в материале «Ъ» «Китай ухватился за главное».

Лусине Баласян