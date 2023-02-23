La Vanguardia: страны ЕС не приняли решения о санкциях против атомной и алмазной промышленности РФ

Украина требует включить российскую атомную отрасль и алмазный бизнес в десятый пакет санкций Евросоюза. Однако, как отмечает La Vanguardia, ряд европейских государств не согласны с введением таких ограничений, поскольку сами зависят от атомной промышленности или «прибыльного алмазного бизнеса».

В ходе конференции в Брюсселе украинскую сторону представляла министр экономики Украины Юлия Свириденко. Как пишет издание, госпожа Свириденко попросила Евросоюз дать «четкий сигнал» по вопросу санкций в отношении российской атомной отрасли, в том числе «Росатома». «Мы должны усилить санкционную политику, потому что война все еще продолжается»,— сказала она.

Кроме того, представители Украины отметили нежелание таких стран, как Венгрия, которая зависит от российского ядерного сектора, поддерживать санкции, говорится в материале. Против выступили также Франция, Болгария и Бельгия. Однако страны Балтии, особенно Литва, поддерживают санкционные ограничения в отношении «Росатома».

В начале февраля Европарламент призывал в рамках десятого пакета санкций Евросоюза прекратить импорт российского урана и изгнать с европейского рынка ЛУКОЙЛ и «Росатом». Однако, по информации Politico, Еврокомиссия впоследствии отказалась от планов ввести санкции в отношении атомной отрасли России.

Ожидается, что десятый пакет санкций страны Евросоюза представят завтра, 24 февраля, в день годовщины ввода российских войск на Украину. На прошедших 22 февраля переговорах представителям европейских стран не удалось согласовать окончательный вариант санкционного списка. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорила, что санкции, в частности, затронут российский экспорт на €11 млрд и четыре банка, включая Альфа-банк.

Милена Костерева