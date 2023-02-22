В горах Кубани и Адыгеи объявлено штормовое предупреждение из-за лавиноопасности

С 18 часов 22 февраля до 18 часов 24 февраля в горах Краснодарского края и Адыгеи выше 1 тыс. м лавиноопасно. В связи с этим ГУ МЧС по Краснодарскому краю объявило штормовое предупреждение.

Ведомство рекомендует не выходить в горы в снегопад и непогоду в районах схода лавин. Находясь в горах, необходимо следить за изменением погоды. При выходе нужно узнать в районе своего пути или прогулки места возможного схода снежных лавин.

За последние сутки в горах Сочи намело четырехметровые сугробы. К утру 22 февраля их высота увеличилась на 60 см.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram