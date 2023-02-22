В горах Сочи намело четырехметровые сугробы

В горах Сочи за сутки высота сугробов выросла на 60 см и составила 425 см. Об этом сообщает пресс-служба курорта «Роза Хутор».

Наибольшие сугробы отмечены на высоте 2320 м, на «Розе Пик». Там идет снег, метель и есть туман, видимость составляет 50 м. На высоте 1600 м сугробы выросли до 392 см, увеличившись за сутки на полметра. На высоте 1 тыс. м высота снега составляет 245 см, на высоте 940 м — 210 см.

Подъем на канатных дорогах на самую большую трассу закрыт для пешеходов по погодным условиям. Из-за многодневных снегопадов и высокой лавиноопасности катание открыто только от отметки 1350 м.

Татьяна Ручкина

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