ЕС продлил санкции против России до конца февраля 2024 года

В официальном журнале Евросоюза (ЕС) опубликовано постановление о продлении введенных из-за ситуации на Украине санкций против России до 24 февраля 2024 года. Соответствующее решение вступает в силу на следующий день после опубликования в журнале ЕС.

В январе Совет ЕС продлил ограничения до 31 июля. Санкции были введены в 2014 году после присоединения к России Крыма, их расширили после начала российской военной операции на Украине. Они включают, в частности, ограничения в сферах торговли, финансов, промышленности и транспорта, касаются поставок технологий, товаров двойного назначения и предметов роскоши. Также был введен запрет на импорт или транспортировку по морю российской сырой нефти и некоторых нефтепродуктов в ЕС, от SWIFT отключили несколько российских банков.

Сейчас ЕС рассматривает уже десятый пакет санкций против России. Обнародовать его планируют 24 февраля, в день годовщины военной операции РФ. ЕС намерен закрыть лазейки в уже принятых ограничениях, также санкции затронут российский экспорт на €11 млрд и еще четыре банка, включая Альфа-банк. При этом ЕС не удалось согласовать ограничения против атомной отрасли России.

Лаура Кеффер