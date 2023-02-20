В курском селе Горналь снаряд перебил линию электропередачи

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в своем Telegram-канале о продолжении обстрелов приграничных с Украиной сел Гуево и Горналь в Суджанском районе.

По словам господина Старовойта, пострадавших и разрушений нет, но в Горнале перебита линия электропередачи. Ремонтные бригады приступят к восстановлению подачи электроэнергии после окончания обстрела.

Ранее без электричества из-за обстрела остался другой населенный пункт в Курской области — поселок Краснооктябрьский Глушковского района. С сегодняшнего дня силовые службы региона переведены на усиленный режим службы.

После начала специальной военной операции граничащие с Украиной регионы России регулярно подвергаются обстрелам. За последние два дня они нанесли серьезный ущерб: за 19 и 20 февраля в Шебекинском городском округе Белгородской области погибли два человека, в том числе 12-летняя девочка, один человек ранен. Из-за падения снарядов на территории птицефабрики в Новой Таволжанке эвакуированы все ее работники.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж