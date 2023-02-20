Сотрудников белгородской птицефабрики эвакуировали из-за обстрела

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о продолжающемся обстреле села Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе. Со вчерашнего дня там погибли два человека.

«ВСУ обстреливают бытовой корпус птицефабрики. Все сотрудники предприятия эвакуированы»,— написал Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Ранее он сообщил, что снаряды упали на стоянке и в бытовом корпусе предприятия. От ранения погибла женщина, еще один мужчина был госпитализирован.

Вчера, 19 февраля, в Новой Таволжанке погибла 12-летняя девочка, рядом с которой разорвался снаряд. В этот же день были обстреляны и другие районы.

После начала специальной военной операции граничащая с Украиной Белгородская область регулярно подвергается обстрелам. В регионе действует желтый уровень террористической опасности, а также введен средний уровень реагирования.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж