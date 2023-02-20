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Коммерсантъ FM
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Силовые службы Курской области переведены на усиленный режим службы

Все силовые службы Курской области переведены на усиленный режим службы, сообщил на планерке в облправительстве губернатор Роман Старовойт.

«Дата 24 февраля, как годовщина специальной военной операции, для нас знаковая. Мы понимаем, что и 23 февраля, и 24 февраля возможны террористические проявления, диверсии и провокации. Поэтому с 20 февраля по решению оперативного штаба все ведомства и силовой блок переведены на усиленный режим несения службы»,— сказал господин Старовойт. Он отметил, что речь идет о сотрудниках МВД, ФСБ, Росгвардии, погрануправления и дружинниках.

По информации Романа Старовойта, сейчас 2,8 тыс. дружинников распределены по объектам критической инфраструктуры. Они оказывают поддержку силовикам по патрулированию общественных мест, мостов и путепроводов. С учетом возможных провокаций губернатор попросил чиновников быть на рабочих местах в праздничные дни.

С апреля прошлого года в Курской области повышен уровень террористической опасности. За время проведения специальной военной операции в регионе от обстрелов погибли несколько человек, повреждения получили сотни зданий и сооружений. На границе с Украиной возводится засечная черта.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж

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