Заседание СБ ООН по КНДР пройдет сегодня

Заседание Совета безопасности ООН, посвященное ракетным пускам КНДР, пройдет сегодня, 20 февраля, и начнется в 15:00 (23:00 мск), сообщает «РИА Новости» со ссылкой на программу заседаний Совбеза. Провести заседание запросила Япония.

С начала года Северная Корея провела три ракетных пуска. 18 февраля ею была запущена одна межконтинентальная баллистическая ракета, 20 февраля — две баллистические ракеты, они упали за пределами исключительной экономической зоны Японии. Токио выразил Пхеньяну протест в связи с запуском ракет. Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон пообещала, что республика продолжит запускать ракеты в Тихий океан при сохранении активности США на Корейском полуострове.

Лаура Кеффер