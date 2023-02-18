На Байконур транспортировали космическую головную часть с беспилотным «Союзом МС-23»

Сегодня, 18 февраля, на Байконур доставили космическую головную часть с «Союзом МС-23», где корабль подготовили к общей сборке с ракетой «Союз-2.1а». Беспилотный корабль «Союз МС-23» займет на Международной космической станции (МКС) место поврежденного корабля «Прогресс МС-21», который сегодня отчалил от станции.

«Прогресс» изолировали от МКС после разгерметизации из-за неисправности системы терморегулирования, его сведут с орбиты 19 февраля.

11 февраля на «Прогрессе МС-21» произошла разгерметизация.

Подробнее об инциденте читайте в публикации «Ъ FM» «Стыковка не по плану».