Поврежденный корабль «Прогресс МС-21» сведут с орбиты 19 февраля

«Роскосмос» сообщил, что затопление поврежденного корабля «Прогресс МС-21» запланировано на завтра, 19 февраля. Поначалу корабль должны были свести с орбиты сегодня, 18 февраля. Этот процесс отложили для анализа данных о внешней поверхности корабля, пояснили в корпорации.

По ее данным, включение двигателя «Прогресса МС-21» для торможение при сходе с орбиты планируется завтра в 6:15 мск. После этого корабль войдет в атмосферу и разрушится. «По прогнозу специалистов предприятий "Роскосмоса", падение несгоревших элементов его конструкции ожидается в 6:57 мск в несудоходном районе южной части Тихого океана»,— говорится в пресс-релизе «Роскосмоса».

«Прогресс МС-21» был запущен к Международной космической станции (МКС) 26 октября 2022 года. 11 февраля на «Прогрессе МС-21» произошла разгерметизация. Инцидент случился вскоре после того, как был поврежден контур корабля «Союз МС-22». 18 февраля он отстыковался от МКС.

О том, из-за чего случилась разгерметизация на МКС, читайте в материале «Ъ FM» «Стыковка не по плану».

Лаура Кеффер