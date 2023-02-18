Правительство РФ выделило 219 млн рублей на благоустройство центра Екатеринбурга

Екатеринбург получит из федерального бюджета 219 млн руб. на благоустройство центра города. В администрации города порталу 66.ru рассказали, что первый этап работ пройдет в границах улиц Вайнера, Малышева, Карла Либкнехта, Первомайской, Горького, проспекта Ленина, набережной Рабочей Молодежи, 8 Марта, площади 1905 года.

Так, на данных улицах установят навигацию, городскую мебель, а также различные арт-объекты. Кроме того, будут обновлены вывески и внешний вид торговых павильонов, чтобы он соответствовали единому регламенту. Ожидает реализация еще ряда проектов, однако озеленения территории и реставрации фасадов зданий проводиться не будет.

Напомним, из федерального бюджета также выделят средства на строительство Уральского научно-исследовательского института охраны материнства и младенчества (НИИ ОММ) и проведение Ural Music Night.

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