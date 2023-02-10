Михаил Мишустин выделил 38 млн рублей на проведение Ural Music Night

Фестиваль Ural Music Night в 2023 году получит из федерального бюджета более 38 млн руб., сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. Соответствующее решение принял премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Всего в этом году Свердловская область получит на развитие туризма 585 млн руб. федеральных средств. «Первым подписано распоряжение о выделении денег на Ночь музыки. В ближайшее время мы ждем подписания документов и поступления денег и по другим проектам», — пояснила директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Эльмира Туканова.

Ural Music Night — международный музыкальный фестиваль, придуманный Евгением Горенбургом. Он с 2015 года традиционно проходит в Екатеринбурге в конце июня. В нем задействованы десятки концертных площадок, на которых выступают сотни музыкантов разных стилей и направлений. В этом году фестиваль пройдет 23 июня.

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