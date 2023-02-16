Мишустин выделит средства на строительство НИИ ОММ в Екатеринбурге

Уральский научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества (НИИ ОММ) попал в перечень объектов, которые будут построены до 2027 года при софинансировании из федерального бюджета. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Всего на строительство социальных, инфраструктурных и других значимых объектов в стране выделят 4,7 трлн руб. бюджетных средств, из которых 1,4 трлн руб. пойдет в регионы.

НИИ ОММ станет частью медицинского кластера в Академическом районе Екатеринбурге. Ранее на реализацию данного проекта Михаил Мишустин поручил выделить 7,5 млрд руб. Первым этапом станет переезд Уральского научно-исследовательского института охраны материнства и младенчества (НИИ ОММ) из здания с улицы Репина. Вторым этапом создания кластера станет строительство медицинского университета — корпусов и общежитий.

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