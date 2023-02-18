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Коммерсантъ FM
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Сведение с орбиты корабля «Прогресс МС-21» отложено

Специалисты провели съемку внешней поверхности грузового корабля «Прогресс МС-21», отстыковавшегося от Международной космической станции (МКС). Визуальных повреждений не обнаружили, но сведение «Прогресса МС-21» с орбиты отложено, сообщил «Роскосмос». Причины в госкорпорации не назвали.

Госкомиссия сегодня, 18 февраля, примет решение о программе полета корабля. «Рассматриваются два варианта: его стыковка к российскому узловому модулю "Причал" для дальнейшего выяснения причины разгерметизации системы терморегулирования корабля или сведение с орбиты»,— говорится в пресс-релизе «Роскосмоса».

«Прогресс МС-21» пробыл на МКС три с половиной месяца. Он был запущен с космодрома Байконур 26 октября 2022 года, корабль доставил на станцию более 2,5 т грузов. 11 февраля на «Прогрессе МС-21» произошла разгерметизация. Инцидент случился незадолго после того, как был поврежден контур корабля «Союз МС-22».

Подробнее об инцидентах — в материале «Ъ FM» «Стыковка не по плану».

Лаура Кеффер

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