«Вашингтон» без Овечкина проиграл второй матч подряд чемпионата НХЛ

«Вашингтон» проиграл в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Флоридой». Игра закончилась со счетом 6:3. Это второй подряд проигрыш «Вашингтона», после того как капитан команды Александр Овечкин временно покинул клуб из-за смерти отца. Перед матчем объявили минуту молчания в память об умершем отце хоккеиста.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Овечкин

Фото: Reuters Александр Овечкин

Фото: Reuters

У «Вашингтона» шайбы забили Дилан Строум на 36-й минуте игры, Никлас Бэкстрём на 54-й минуте и Евгений Кузнецов на 58-й минуте. У «Флориды»: Густав Форслинг — на 10-й минуте, Марк Стаал — на 22-й минуте, Колин Уайт — на 28-й минуте, Александр Барков — на 38-й минуте, Антон Лунделл — на 59-й минуте и Сэм Райнхарт — на 60-й минуте.

По итогам матча «Вашингтон» находится на пятом месте Столичного дивизиона с 62 очками в 57 матчах. «Флорида» занимает четвертое место в Атлантическом дивизионе с 62 очками в 58 встречах.

14 февраля в «Вашингтоне» сообщили, что Александр Овечкин временно покинет клуб, для того чтобы заняться семейными делами и здоровьем близкого человека. «РИА Новости» писало, что Овечкин вернулся в Россию из-за проблем со здоровьем у отца. 15 февраля Александр Овечкин сообщил о смерти своего отца Михаила, которому был 71 год.

Олеся Павленко