Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин сообщил о смерти своего отца Михаила. Он оставил игру в хоккейном клубе и приехал в Москву, чтобы навестить отца, у которого были проблемы со здоровьем. Михаилу Овечкину был 71 год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Овечкин и его отец Михаил

Фото: @aleksandrovechkinofficial Александр Овечкин и его отец Михаил

Фото: @aleksandrovechkinofficial

«Сегодня не стало моего отца… Я благодарю всех за поддержку, но прошу отнестись с пониманием и не беспокоить мою семью в столь тяжелое для нас время! Спасибо»,— написал Александр Овечкин в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

14 февраля стало известно, что Александр Овечкин временно покинет клуб «Вашингтон Кэпиталс», чтобы заняться семейными делами и здоровьем близкого человека. «РИА Новости» со ссылкой на источник сообщило, что хоккеист вернулся в Москву из-за проблем со здоровьем у его отца.

По данным на сайте клуба «Металлург», Михаил Овечкин в свое время играл в дубле московского «Динамо». Какое-то время он работал в качестве тренера «Динамо». В 2014 году Михаил Овечкин пережил инфаркт.

Анастасия Ларина