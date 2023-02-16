Путин поговорил по телефону с президентом Узбекистана Мирзиёевым

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Стороны обсудили вопросы расширения торгово-экономического сотрудничества, сообщается на сайте Кремля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин (слева) и Шавкат Мирзиёев перед началом заседания Совета глав государств ШОС в июне 2019 года

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин (слева) и Шавкат Мирзиёев перед началом заседания Совета глав государств ШОС в июне 2019 года

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В пресс-службе президента Узбекистана сообщили, что стороны также обсудили укрепление стратегического партнерства. «Главы государств уделили особое внимание вопросам наращивания взаимной торговли, углубления промышленной кооперации ведущих предприятий, реализации в рамках совместного Проектного офиса инвестиционных проектов в приоритетных отраслях»,— говорится в сообщении.

Стороны обсудили международную выставку «Иннопром. Центральная Азия», которая пройдет с 24 по 26 апреля в Ташкенте, а также обменялись мнениями по активизации культурно-гуманитарных обменов.

Последний раз о телефонном разговоре лидеров двух стран сообщалось 4 января. Тогда обсуждалась готовность стран наращивать сотрудничество в различных сферах, в том числе в энергетике. Россия и Узбекистан совместно с Казахстаном планируют координировать позиции на внешнем газовом рынке. В январе «Газпром» подписал двусторонние «дорожные карты» по сотрудничеству в газовой отрасли с Казахстаном и Узбекистаном.

Лусине Баласян