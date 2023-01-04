Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Мирзиёевым

Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев провели телефонный разговор, сообщила пресс-служба Кремля. В ходе беседы главы государств договорились укреплять союзнические отношения и расширять сотрудничество.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин (слева) и Шавкат Мирзиёев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин (слева) и Шавкат Мирзиёев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Подтверждено обоюдное стремление укреплять российско-узбекистанские отношения союзничества и стратегического партнёрства, наращивать товарооборот, расширять взаимовыгодное сотрудничество в различных областях, включая энергетику»,— говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что Шавкат Мирзиёев выразил Владимиру Путину признательность за гостеприимство, оказанное в ходе неформальной встречи глав стран СНГ в Санкт-Петербурге 27 декабря 2022 года.

Неформальная встреча лидеров стран СНГ прошла в президентской библиотеке имени Бориса Ельцина в Санкт-Петербурге. На нее, помимо господина Мирзиёева, были приглашены президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

Подробнее о том, как прошел неформальный саммит — в материале «Перстни веером».

Эрдни Кагалтынов