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Коммерсантъ FM
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Россия, Узбекистан и Казахстан намерены координировать позиции на внешнем газовом рынке

Россию, Узбекистан и Казахстан беспокоит волатильность рынков энергоносителей, заявил директор Третьего департамента стран СНГ российского МИДа Александр Стерник. По его словам, в связи с этим три страны намерены координировать позиции на внешних рынках.

«Мы ведем диалог с партнерами из Узбекистана и Казахстана. Всех беспокоит волатильность рынков энергоносителей, "запрещенные приемчики", к которым прибегают наши конкуренты, а также аномальные перепады температур в регионе»,— сказал господин Стерник «РИА Новости».

«На взаимовыгодной основе стороны намерены укрепить свою энергетическую безопасность, скоординировать позиции на внешних рынках, включая поставки друг другу и третьим странам»,— добавил он.

В конце ноября президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече в Кремле обсуждали создание тройственного газового союза при участии Узбекистана. Создание такого механизма было необходимо для координации действий по транспортировке газа через Казахстан и Узбекистан. При этом и Узбекистан, и Казахстан отрицали планы создания газового союза.

В январе 2023 года «Газпром» подписал двусторонние «дорожные карты» по сотрудничеству в газовой отрасли с Казахстаном и Узбекистаном, которые предусматривают транзит газа из России по системе газопровода Средняя Азия—Центр, который проходит через территории России, Казахстана, Узбекистана и Туркмении. Начать поставки планируют 1 марта 2023 года.

Подробнее — в материале «Реверсильный ход».

Анастасия Ларина

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