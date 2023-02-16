Володин поручил оценить ущерб, нанесенный «Газпрому» из-за подрыва «Северных потоков»

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам оценить ущерб, нанесенный российской энергетической системе и компании «Газпром» из-за подрыва на газопроводах «Северный поток». Он попросил привлечь для экспертизы Greenpeace. По его словам, Россия не простит этот ущерб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Обращение в ООН — это правильный шаг, но лучше спросить и с государств, которые к этому имеют отношение… Давайте посчитаем, какой ущерб понесла наша компания "Газпром". Какой ущерб понесла природа, ей какой ущерб нанесен. Если европейские страны собираются прощать это все Байдену, пускай сами между собой разбираются. Мы-то прощать не собираемся»,— сказал господин Володин на пленарном заседании Госдумы.

8 февраля американский журналист Сеймур Херш опубликовал материал, в котором со ссылкой на один источник обвинил в организации взрыва на «Северных потоках» власти США. Журналист утверждает, что таким образом Вашингтон хотел надавить на Германию и заставить ее поддерживать Украину. Россия созвала 22 февраля заседание Совбеза ООН по подрыву «Северных потоков». Госдепартамент США назвал материал журналиста Сеймура Херша дезинформацией.

Авария на газопроводах «Северный поток» произошла 26 сентября 2022 года. Швеция и Дания заявили о диверсии, Россия расценила произошедшее как «акт международного терроризма».

Анастасия Ларина