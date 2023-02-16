ASML заявила о краже ее технологий в Китае

Нидерландская компания ASML Holding — один из мировых лидеров на рынке фотолитографических машин, которые используются для производства передовых микрочипов,— заявила о краже ее технологий «(на данный момент) бывшим сотрудником в Китае». Об этом ASML сообщила в годовой финансовой отчетности, опубликованной в среду. Компания не уточняет, что это за технологии, но отмечает, что кража не является критической для ее бизнеса, при этом не исключается, что мог быть нарушен экспортный контроль за технологиями.

Американские власти неоднократно запрещали импорт продвинутых чипов и связанных с ними технологий в Китай. ASML, будучи единственным в мире производителем сканеров со сверхжесткой ультрафиолетовой литографией (EUV), необходимых для производства передовых чипов, уже оказывалась в центре конфликта между США и Китаем. Сообщалось, что власти США требовали от ASML не поставлять EUV-сканеры в Китай, в итоге таких поставок не было. Месяц назад Bloomberg сообщил, что Нидерланды и Япония могут ввести контроль над экспортом технологий в Китай.

Яна Рождественская