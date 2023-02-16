Глава комиссии Кнессета: США передали Украине большую часть оружия со складов в Израиле

Председатель комиссии Кнессета (парламента) по иностранным делам и безопасности Юлий Эдельштейн подтвердил информацию СМИ о том, что США передали Украине оружие с американских складов в Израиле. Он также сообщил об «определенных ограничениях» по возможности Иерусалима самому направлять Киеву военную помощь.

«Не секрет, что большую часть оружия, которое было на складах в Израиле, американцы поставили Украине»,— сказал господин Эдельштейн в интервью RTVI. По его словам, это не вызвало негативной реакции и вопросов со стороны израильских политиков, которые, как считает депутат, понимают «необходимость таких поставок».

Господин Эдельштейн объяснил отказ Иерусалима по поставкам оружия непростой ситуацией в самом Израиле, учитывая, что на юге действует палестинское движение «Хамас», на севере — ливанская группировка «Хезболла». «В следующем круге Иран и все такое прочее. Поэтому есть чисто практические моменты»,— добавил израильский депутат.

По мнению председателя комиссии Кнессета, люди понимают, что «у Израиля есть определенные ограничения». «Я как председатель комитета по иностранным делам и обороне что-то не слышал, что у нас есть огромное количество оружия, которым мы можем так запросто поделиться»,— сказал господин Эдельштейн.

Депутат отметил, что был рад услышать «не то сообщение, не то утечку из канцелярии премьер-министра» о планах Иерусалима изменить политику в отношении российско-украинского конфликта. Он поддержал такое решение и отметил, что «основной друг и партнер» России — это Иран. Господин Эдельштейн выразил надежду, что Израиль в будущем будет делать больше для поддержки Украины. Он отметил, что Иерусалим уже «немало делает и в области гуманитарной помощи» и в последнее время «начинает делать больше во всем, что касается систем предупреждения и таких вещей, которые гражданскому населению помогают в случае воздушных атак или каких-то таких боевых действий».

Израиль поддерживает Украину в конфликте с Россией, но самостоятельно не поставляет Киеву оружие. Источники американской газеты The New York Times и турецкого агентства «Анадолу» ранее сообщали, что из Израиля на Украину было переброшено американское военное оборудование и боеприпасы. Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов говорил, что Москва запросит у Иерусалима информацию на этот счет.

Об отношениях Израиля и Украины — в материале «Ъ» «Украина выставила Израилю счет».

Леонид Уварчев