Anadolu: США передали Украине военное оборудование из Израиля

Находившееся в Израиле американское военное оборудование перебросили на Украину несколько недель назад. Об этом сообщил Anadolu анонимный источник. 18 января The New York Times сообщала, что США передают Киеву американские боеприпасы, хранящиеся на складах израильской армии.

Источник Anadolu не уточнил, о каком оборудовании идет речь. Глава израильского института региональной внешней политики Нимрод Горен сказал агентству, что эта информация не противоречит отказу Израиля поставлять вооружение Украине, поскольку речь идет об американском оборудовании.

По информации NYT, в 2022 году США и Израиль заключили соглашение о поставке Украине 300 тыс. снарядов калибра 155 мм, которые хранятся на складах израильской армии. Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов сообщал, что российские власти намерены обратиться к Израилю по этому вопросу.

С начала военной операции Украина неоднократно обращалась к Израилю с просьбой поставить системы ПВО и противотанковые ракеты Spike. Министр обороны Израиля Бени Ганц заявлял, что страна не будет поставлять вооружение Украине. При этом, подчеркивал министр, израильские власти направляют Киеву медицинскую и гуманитарную помощь.

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Лусине Баласян